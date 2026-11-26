В станице Лысогорской осудили 23-летнего местного жителя, который обманом и угрозами выманивал деньги у 17-летнего юноши. Суд назначил ему 2 года 7 месяцев колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Суд установил, что злоумышленник рассказал 17-летнему парню о неких неизвестных, которые якобы готовят на него нападение и хотят вымогать деньги. Под предлогом защиты от этих угроз мужчина пообещал обеспечить юноше безопасность — но за регулярную плату. Поверив в эту историю, с января по апрель 2026 года подросток передал аферисту деньги и ценные виртуальные предметы из компьютерной игры. Общая сумма ущерба превысила 50 тыс. рублей.

Весной того же года аппетиты злоумышленника выросли. В мае 2026-го он потребовал от юноши уже 500 тыс. рублей. В качестве аргумента мужчина угрожал убить самого подростка и его близких родственников. Испугавшись за свою жизнь и жизнь семьи, несовершеннолетний передал вымогателю виртуальные предметы на сумму свыше 87 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил мужчину к лишению свободы. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.