В Ессентуках в суд направили дело 30-летнего местного жителя, которого обвиняют в обороте немаркированных вейпов и жидкостей к ним. При обысках изъяли никотиновую продукцию на сумму более 1 млн рублей, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

По данным надзорного ведомства, мужчина незаконно закупал, хранил и продавал вейпы и ёмкости с жидкостями в арендованных магазинах города. Необходимая маркировка на продукции отсутствовала. Прокуратура сочла собранные доказательства достаточными и направила уголовное дело в суд.

Ранее жителя Ингушетии осудили за хранение золотого слитка на 4,5 млн рублей.