Назрановский районный суд приговорил жителя сельского поселения Яндаре к двум годам условно за незаконное хранение золотого слитка весом около 500 граммов. Мужчина хранил слиток дома с 2018 года без документов, золото конфисковали, сообщает прокуратура Ингушетии.

Золото изъяли сотрудники УФСБ по Ингушетии в июле 2026 года при обыске. Его стоимость превысила 4,5 млн рублей. Документов на драгоценный металл у мужчины не было. Суд назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Слиток конфисковали в доход государства. В настоящее время приговор не вступил в законную силу.

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