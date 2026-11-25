6-летний житель Невинномысска приговорен к 8 годам воспитательной колонии за убийство подруги своей матери. Суд признал его виновным в преступлении, совершенном с особой жестокостью, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Трагедия разыгралась 16 марта 2026 года в одной из комнат общежития. Подросток распивал спиртное в компании своей матери и ее 51-летней приятельницы. Во время застолья между юношей и женщиной вспыхнула ссора. В порыве агрессии подросток схватил два кухонных ножа и нанес ими не менее 42 ударов по лицу, шее, туловищу и ногам жертвы. При этом он снимал процесс убийства на камеру мобильного телефона. От полученных травм женщина скончалась на месте.

В ходе разбирательства в суде подросток признал вину лишь частично. Гособвинение поддержала прокуратура Ставропольского края.

В итоге суд назначил молодому человеку 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор пока не вступил в законную силу.