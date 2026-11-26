Прокуратура Ставропольского края взяла на контроль соблюдение прав жителей Невинномысска и Кочубеевского округа после атаки беспилотников. Для приема обращений и оказания правовой помощи открыта специальная горячая линия, сообщили в надзорном ведомстве.

Ведомство наладило взаимодействие со всеми службами, чтобы жители могли оперативно получать необходимую помощь. На местах ситуацию лично контролируют прокурор Невинномысска Сергей Рубежный и прокурор Кочубеевского района Тимофей Барушев.

Тем, кому требуется юридическая поддержка или кто хочет подать жалобу, можно обратиться на горячую линию прокуратуры по телефону: +7 (8652) 25-53-14.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что после атаки БПЛА на Невинномысск пострадали два человека.