Ставропольская компания, которой Росимущество поручило хранить вещественные доказательства, потеряла осетровую рыбу и вещи рыбаков на 1,57 млн рублей. Арбитражный суд обязал её полностью возместить ущерб и снизил штраф с 300 до 5 тыс. рублей, следует из материалов картотеки арбитражного суда Ставропольского края.

Территориальное управление Росимущества доверило компании хранить вещдоки по административным и уголовным делам. Пропали тушки осетровых рыб, куртки, кроссовки, металлолом, предметы для рыбной ловли, мотоцикл и телевизор.

Управление в одностороннем порядке расторгло договор, потребовало возместить ущерб и выплатить штраф в 300 тыс. рублей. УФАС в ответ включило компанию в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Суд удовлетворил иск частично — вместо 300 тыс. рублей компания заплатит штраф в 5 тыс. рублей и полностью возместит ущерб. Кроме того, на неё возложили расходы на уплату госпошлины.

Ранее сообщалось, что тайник с взрывоопасными предметами нашли жители в лесу под Георгиевском.