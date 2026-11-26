После атаки БПЛА на Невинномысск 26 ноября 2026 года пострадали два человека, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.



Им оказали помощь медики. Угрозы жизни пострадавших нет.



Обломки беспилотников повредили здания школы и филиала университета в городе. Также повреждены производственные и энергетические объекты.



«Занятия в школах, вузах и колледжах города сегодня проводятся в дистанционном режиме. Экстренные службы, ведомства работают на месте для устранения последствий налёта, ведётся обследование территории», - сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.