В Кочубеевском округе края возбудили два уголовных дела в отношении бывшего директора детского дома. Женщину подозревают в мошенничестве и присвоении бюджетных средств на сумму свыше 520 тыс. рублей, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Коррупционную схему выявили во время прокурорской проверки. По данным ведомства, с марта по декабрь 2024 года руководитель государственного учреждения фиктивно устроила на должность помощника воспитателя сестру одного из своих подчиненных. Женщина фактически не работала, а ее зарплату директор забирала себе.

Кроме того, с января 2020 по декабрь 2024 года чиновница регулярно оформляла приказы о премировании семи сотрудников. После зачисления стимулирующих выплат она требовала от подчиненных отдавать ей эти деньги наличными, а также делиться частью основной зарплаты. Работники выполняли требования руководителя.

В результате противоправных действий бюджету был причинен ущерб на сумму более 520 тыс. рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждены два уголовных дела — по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение).

Ход и результаты расследования находятся на контроле в надзорном ведомстве.