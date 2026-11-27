За незаконное строительство в исторической части Пятигорска оштрафовали владелицу коммерческой недвижимости, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

На улице Дзержинского бизнес-леди без разрешительной и проектной документации самовольно достроила 5-й этаж торгово-офисного здания.

Кроме того, стройка без согласования с властями осуществлялась в границах объекта культурного наследия.

Женщину привлекли к ответственности по нескольким административным статьям. Общая сумму штрафов составила 120 тыс. рублей.

А в дагестанском Избербаше отдел правовой работы и муниципальной службы мэрии добился возвращения в собственность города земельных участков общей площадью 11 тыс. 408 квадратных метров, сообщает «Молодёжь Дагестана».