В Пятигорске задержали неадекватного посетителя заведения. Мужчина хулиганил и оскорблял окружающих одним своим поведением, рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Ставропольскому краю 20 ноября.

«Прибыв на место, росгвардейцы встретили администратора заведения, которая пояснила, что один из посетителей допускал хулиганские действия, сопровождавшиеся оскорбительным поведением», — говорится в сообщении.

Мужчина отказался успокаиваться и попытался сбежать. Его поймали и передали полицейским.