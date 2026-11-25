В Пятигорске полицейские задержали 41-летнего местного жителя при получении посылки с сильнодействующим веществом весом более 5,6 кг, сообщает ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Правоохранители заранее знали, что мужчина планирует забрать бандероль с прегабалином. Когда пятигорчанин вышел из почтового отделения с коробкой в руках, к нему подошли оперативники. Горожанин попытался сбежать и выбросил посылку, но его сразу же задержали.

Во время обыска в доме у мужчины нашли банку с порошком, 30 тыс. капсул для фасовки, капсулятор, вакууматор, весы и материалы для упаковки. В отношении пятигорчанина возбудили два уголовных дела. В настоящее время суд заключил фигуранта под стражу, но расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе задержали 27-летнего мужчину за кражу в магазине и угрозы пистолетом.