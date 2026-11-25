В Ставрополе задержали 27-летнего местного жителя, который украл в продуктовом магазине алкоголь и угрожал сотрудникам травматическим пистолетом. Суд по ходатайству следователя заключил его под стражу, сообщает ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Хищение алкоголя и других товаров записали камеры. Директор магазина вызвал полицию, но злоумышленника пришлось догонять — угрожая сотрудникам травматическим пистолетом, он отказался платить за товар и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции установили личность и местонахождение подозреваемого, задержали его и доставили в отдел, после чего мужчина раскаялся в содеянном. В настоящее время возбуждено уголовное дело, а суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что хранитель вещдоков на Ставрополье потерял осетров и снасти на 1,57 млн рублей.