Депутаты Думы Ставропольского края приняли главный финансовый документ региона на 2027 год, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

Самая крупная статья расходов — образование, на него предусмотрено 51,2 млрд рублей. Средства пойдут на завершение строительства четырёх школ и трёх детских садов. Ещё более 2,9 млрд заложено на продолжение возведения школы на 1825 мест в Ставрополе, почти 2 млрд — на капремонт и оснащение 17 школ современным оборудованием.

На социальную поддержку выделили 48,3 млрд рублей. Из них 21,5 млрд получат участники СВО и их семьи, почти 1,8 млрд в виде ежемесячных компенсаций — многодетные семьи, свыше 539 млн — на покупку школьной и спортивной одежды, обуви и письменных принадлежностей.

На здравоохранение заложат 37,1 млрд рублей. Эти средства позволят продолжить возведение нового корпуса краевого онкологического диспансера и открыть поликлиники в станице Ессентукской и посёлке Горячеводском. Сохранят социальные выплаты медработникам, оказывающим помощь вне базовой программы ОМС, и ежемесячную доплату водителям скорой.

Дорожный фонд края составит 22,9 млрд рублей — деньги направят на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт дорог всех уровней. На коммунальную инфраструктуру предусмотрено 6,1 млрд — на проектирование, строительство и капремонт объектов водо- и теплоснабжения, водоотведения в ряде округов, Кисловодске и Ставрополе.

На развитие культуры предусмотрено почти 6 млрд рублей: средства пойдут на обновление ДК, библиотек, детских школ искусств и музеев, поддержку театров и сохранение памятников истории и культуры. Господдержка агропромышленного комплекса составит 2,4 млрд рублей, а на благоустройство направят 2,2 млрд — в том числе на запуск новой краевой программы «Двор ветерана».