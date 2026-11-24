Более 100 участников из 20 регионов, федеральные и региональные эксперты, а также представители технологических компаний собрались на стратегической сессии «Искусственный интеллект в образовании: единый учебный контур». Мероприятие организовали ведущий российский банк и Минпросвещения России на площадке кампуса «Школы 21» в Москве.

В ходе сессии участники протестировали ИИ-инструменты и подготовили предложения по их внедрению в школах и колледжах страны. В дискуссии также приняли участие и представители сферы образования Ставропольского края.

«Повышение навыков работы с ИИ-агентами среди школьников, студентов и взрослых жителей Ставрополья — один из фокусов работы всей нашей команды в крае. В декабре 2025 года в столице региона начал работу уникальный кампус „Школы 21“ Сбера, где можно бесплатно получить востребованную на рынке ИТ-профессию. Также мы активно работаем и со школьниками: ежегодно проводим более 100 открытых уроков и разнообразных мероприятий, где показываем ребятам и преподавателям, как и в чём уже сегодня ИИ помогает быть им эффективнее, облегчает рутинные задачи. Отмечу, что и предприниматели края сейчас повсеместно внедряют нейросеть ГигаЧат Бизнес в свои бизнес-процессы. Поэтому работа с ИИ-агентами уже стала базовым навыком для тех, кто сегодня приходит на рынок труда и готов менять экономикиу и социальную сферу Ставрополья к лучшему в ближайшем будущем. И я рад, что именно представители нашего края смогли на общефедеральном мероприятии подробнее познакомиться с ключевыми трендами в образовании, на примере ИИ-помощника учителя получить практические навыки его применения в работе педагогов, администрации школ и колледжей», — рассказал управляющий ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Ранее сообщалось, что Северная Осетия заняла первое место в СКФО по уровню доходов населения.