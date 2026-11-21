Ученик гимназии № 19 Кисловодска Георгий Кочаровский получил памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество», сообщил глава города Евгений Моисеев.

«14-летний Георгий спас тонущего ребёнка на Старом озере. Когда наши дети проявляют такую силу духа и смелость, это вызывает искреннюю гордость за подрастающее поколение. Мужество проявляется в конкретных поступках и готовности прийти на помощь другому», — написал в своём канале Моисеев.

Он поблагодарил родителей Кочаровского и преподавателей гимназии за то, что они вложили в мальчика важные качества.

Ранее сообщалось, что школьник из Ставрополя стал призёром конференции Курчатовского института.