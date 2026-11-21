Ученик седьмого класса школы № 22 Ставрополя Матвей Ржепаковский вошёл в число призёров всероссийской научной конференции, организованной Национальным исследовательским центром «Курчатовский институт», сообщил глава города Иван Ульянченко.

Юный исследователь представил работу по теме получения бактериальной целлюлозы для применения в медицине.

«Матвей выступил в секции «Химия и новые материалы» и по итогам конференции стал призёром. В этом году в проекте участвовали школьники из 24 регионов России, — поделился глава Ставрополя Иван Ульянченко.



От Ставропольского края в форуме также участвовали Ксения Костенко, Лилия Рак и Артём Мясоедов.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ среди школьников на Ставрополье за неделю выросла на 50%.