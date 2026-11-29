Водитель погиб в лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Красногвардейском округе Ставрополья, сообщает краевая Госавтоинспекция.

ДТП произошло вечером 28 ноября около 22:00 на 242-м километре трассы Ростов-на-Дону — Ставрополь. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai выехал на полосу встречного движения и столкнулся с машиной Skoda.



От полученных травм 40-летний водитель южнокорейского автомобиля скончался на месте до приезда скорой помощи. Водитель и пассажир второй иномарки не пострадали.



На месте прибыли следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются. Выясняется, что именно вынудило водителя выехать на встречную полосу.



Ранее сообщалось, что на Ставрополье столкнулись пассажирский автобус и грузовик.