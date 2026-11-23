Власти Ставрополя выплатили 30 тысяч рублей компенсации морального вреда подростку, которого укусила бездомная собака, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Инцидент произошёл в ноябре 2025 года. Бездомное животное напало на 15-летнего подростка и укусило его за правую голень.

Прокуратура Октябрьского района Ставрополя провела проверку и установила, что муниципалитет, на который возложен отлов безнадзорных животных, не принял действенных мер. В итоге прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего. Суд требования удовлетворил, и муниципалитет выплатил 30 тысяч рублей.

Проблема нападений бродячих собак в Ставрополе поднималась не раз. В январе 2025 года стая собак напала на школьника на улице Пригородной — мальчик получил укусы ног, после чего прокуратура также взыскала компенсацию с администрации города . В марте 2024 года бездомные псы покусали 11-летнюю девочку на улице Тухачевского — тогда мэрия выплатила 40 тысяч рублей через суд .

После подобных инцидентов мэрия Ставрополя заявляла, что отлов безнадзорных животных ведётся по муниципальным контрактам, а подрядчики обязаны стерилизовать и вакцинировать собак. Однако жители неоднократно жаловались, что стаи продолжают появляться в спальных районах и у школ.