С 1 декабря 2026 года в Ставрополе начнут проводить генетические экспертизы. На базе Геномного центра специалисты смогут устанавливать родственные связи, определять отцовство и материнство, а также идентифицировать неопознанные останки. Об этом сообщили в Северо-Кавказском федеральном университете.

Исследования будут основаны на анализе ядерной и митохондриальной ДНК. Последняя отличается высокой устойчивостью, поэтому позволяет проводить экспертизы даже по старым и повреждённым биологическим образцам, объясняют учёные.

Отдельное направление — создание ДНК-профилей участников СВО и их ближайших родственников. В случае необходимости это поможет быстрее установить личность погибшего по останкам без повторного сбора образцов у семьи.

Результаты экспертиз также можно будет использовать при оформлении наследства, установлении отцовства, решении вопросов опеки и усыновления, а также получении выплат семьями погибших.

«Генетическое исследование может проводиться в отношении спорного ребёнка, спорного отца, спорной матери, иного родственника по отцовской или материнской линии — это особенно ценно в случаях, когда родители недоступны для обследования, например скончались, а также лицо, которое не способно сообщить о себе сведения либо скрывает их, и неопознанных останков. Объектами могут быть любые биологические образцы, содержащие ДНК человека. Стойкость молекулы ДНК позволяет проводить анализ даже по старым и внешне разрушенным образцам», — рассказал доктор биологических наук, профессор Игорь Корниенко.

В вузе уточнили, что исследования будут проводиться добровольно, с соблюдением конфиденциальности персональных данных. Всё оформят через научно-образовательный центр судебной экспертизы университета.