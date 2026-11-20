В предстоящие выходные в Ставрополе организуют две продовольственные ярмарки «Покупай ставропольское!». В субботу, 21 ноября, торговля развернётся на улице Васильева, 35/1, в воскресенье — на площади 200-летия.

Горожанам предложат овощи, фрукты, мясную и молочную продукцию, выпечку, мёд, орехи и другие товары местных производителей и фермеров.

В будни также работают вечерние ярмарки по адресам: улица Доваторцев, 13, Тухачевского, 26/8, проспект Российский, 19, Пригородная, 215/1 и Доваторцев, 50/1. Каждый день с 10:00 до 20:00 продукты можно купить на улице Объездной, 12.

Кроме того, в городе действуют 76 точек продажи овощей и фруктов с автомобилей по акции «Овощи к подъезду».