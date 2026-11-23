За неделю — с 16 по 23 ноября 2026 года — на номер «112» в Карачаево-Черкесии поступило 4189 звонков, сообщили в Управлении КЧР по ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Из них 7 звонков касались пожарной охраны, 111 — полиции, 601 — скорой медицинской помощи, 29 — газовой службы. Ещё 80 звонков поступили в ЕДДС, в том числе 38 — в «Службу-122».

В ведомстве напомнили: операторы отвечают на все звонки, даже если видят, что sim-карта не вставлена — на случай, если человек заблудился в лесу или попал в ДТП на трассе.

Ложные вызовы отвлекают операторов и занимают телефонные линии, которые должны оставаться свободными для сообщений об экстренных ситуациях. Если номер набран случайно, не стоит вешать трубку — лучше сразу сказать оператору об ошибке. Иначе специалист будет пытаться перезвонить и выяснить, нужна ли помощь.

Детей нужно научить пользоваться системой «112», но при этом объяснить, что звонить туда стоит только в экстренных случаях.