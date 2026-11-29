Три человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек в Предгорном округе Ставрополья, сообщает краевая Госавтоинспекция.



Авария произошла 28 ноября около 16:15 на улице Нагорной в станице Суворовской. По предварительным данным, 63-летний водитель Changan не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Весту». Травмы получили оба водителя и 17-летняя пассажирка «Весты». Всех пострадавших доставили в больницу.



Известно, что за последние два года водителя иномарки девять раз наказывали за нарушения ПДД. После ДТП начали проверку, устанавливаются все обстоятельства.

Ранее сообщалось, что в ДТП с двумя легковушками на Ставрополье погиб водитель.