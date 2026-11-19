Бывшие главные тренеры сборной России Валерий Газзаев и Олег Романцев удостоены званий заслуженных мастеров спорта, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Удостоверения и нагрудные знаки им вручили министр спорта России, глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев и генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Оба тренера в прошлом выступали за сборную СССР и стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр 1980 года в Москве.

Газзаев выступал за московские «Локомотив» и «Динамо», тбилисское «Динамо», «Спартак» Орджоникидзе и СКА (Ростов-на-Дону). С московскими динамовцами он выигрывал Кубок СССР, а в составе молодёжной сборной СССР дважды становился чемпионом Европы — в 1976 и 1980 годах.

Как тренер Газзаев в 1995 году привёл владикавказскую «Аланию» к первому и единственному в её истории чемпионскому титулу. С ЦСКА он трижды выиграл чемпионат России и четырежды — Кубок страны. В 2005 году Газзаев стал первым российским тренером, завоевавшим европейский клубный трофей — Кубок УЕФА.

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