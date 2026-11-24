Вокзал Кисловодска вошёл в число пяти самых крупных вокзалов Северо-Кавказской железной дороги, сообщили в администрации города-курорта.

С января по октябрь 2026 года с вокзала отправились 1,32 млн пассажиров пригородных и дальних поездов. Такой поток и обеспечил станции место в топ-5. По словам главы Кисловодска Евгения Моисеева, город ежегодно принимает сотни тысяч гостей, и вокзал играет важную роль в жизни курорта, обеспечивая транспортную связь с другими городами России.

«Вхождение в пятёрку крупнейших вокзалов СКЖД говорит о том, что наш город востребован, сюда приезжают отдыхать и лечиться, а затем отправляются домой или продолжают путешествие», — рассказал мэр.

Он добавил, что городская инфраструктура будет и дальше развиваться, чтобы и жителям, и гостям было удобно пользоваться всеми возможностями курорта.

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