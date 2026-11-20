В Кисловодске приостановил работу на зиму питьевой бювет «Народный источник». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации 20 ноября.

«Большинство гостей приезжают к нам именно для того, чтобы попробовать знаменитую минеральную воду. С наступлением холодов в Курортном парке начинаются сезонные работы. Если оставить оборудование работать при минусовой температуре, вода в механизмах может замёрзнуть и повредить систему. Поэтому специалисты проводят консервацию, чтобы сохранить всё в рабочем состоянии до следующего сезона», — объяснил глава города Евгений Моисеев.