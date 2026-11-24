Росгвардейцы задержали в одном из ночных заведений Ставрополя посетителя, который подрался с другим гостем и продолжил вести себя агрессивно. Одному из участников драки понадобилась скорая помощь, а второго передали полиции, сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

Ночью в Росгвардию поступил сигнал тревоги из заведения. Прибывшие сотрудники узнали у администратора, что двое посетителей затеяли драку, и одному из них потребовалась помощь врачей.

Второй участник конфликта продолжал вести себя агрессивно — ругался, оскорблял окружающих и не реагировал на просьбы прекратить. Его задержали и передали сотрудникам патрульно-постовой службы. Пострадавшему вызвали скорую помощь, а в отношении задержанного приняли меры административного реагирования.

Ранее в Северной Осетии изъяли более 61 тысячи литров нелегального спирта.