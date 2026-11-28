Жительница Пригородного района Северной Осетии 1955 года рождения осталась без своих накоплений, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Пенсионерке позвонил человек, который представился сотрудником ФСБ, и напугал её переводом денег с её счёта на Украину. Женщина поверила и отдала мошенникам 3 874 619 рублей.

Звонящий велел снять все сбережения, собрать наличные, которые были дома, и передать их «для экспертизы». Женщина вызвала такси, поехала в Беслан и оставила деньги в блоках фундамента гаражных построек. Вернувшись домой, она ничего не подозревала. Позже знакомые объяснили ей, что её обманули.

Она обратилась в полицию Владикавказа. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Полицейские ищут людей, причастных к преступлению.

Отмечается, что сотрудники ФСБ и полиции никогда не просят переводить деньги или передавать их незнакомцам. Если вам позвонили с такой просьбой, прервите разговор и сообщите родным.