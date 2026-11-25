Во Владикавказе 63-летняя пенсионерка перевела знакомой 630 тыс. рублей, поверив, что та поможет получить квартиру по льготной программе. Обещанное жильё женщина не получила, по факту мошенничества возбуждено дело, сообщили в ГУ МВД по Северной Осетии — Алании.

По данным полиции, в конце прошлого года знакомая пообещала пенсионерке помочь с квартирой по льготной программе. Она рассказала, что её родственник якобы работает в мэрии и распределяет жильё, а квартиру выдадут через три месяца. Под этим предлогом она по частям получила от пенсионерки 630 тыс. рублей якобы на оплату налогов за недвижимость.

Квартиру женщина так и не получила. Полицейские выяснили, что родственника-чиновника у знакомой не было, а деньги она потратила на себя. Кроме того, выяснилось, что подозреваемая уже судима за подобные преступления. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, ей грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас полиция проверяет, не пострадал ли от её действий кто-то ещё.

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