В Невинномысске вынесли приговор 39-летней местной жительнице. Ее признали виновной в мошенничестве: женщина обманом забрала более 11,1 млн рублей у 75-летней матери погибшего участника СВО.

Злоумышленница состояла в родстве с пожилой женщиной. Она решила завладеть деньгами, которые пенсионерка получила в качестве социальной выплаты после гибели сына. Войдя в доверие, аферистка убедила женщину передать ей банковскую карту. Свое предложение она аргументировала заботой о сбережениях: якобы деньги нужно защитить от инфляции, а взамен она купит две квартиры самой потерпевшей и ее второму сыну.

С ноября 2024 года по февраль 2025-го осужденная перевела на свои счета свыше 11,1 млн рублей. Обещанные квадратные метры она действительно приобрела, однако право собственности оформила на свою мать.

Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). С учетом позиции прокуратуры аферистке назначили 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, надзорное ведомство подало гражданский иск о взыскании ущерба, и суд удовлетворил его в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.