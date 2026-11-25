Суд признал бывшего замначальника ставропольской исправительной колонии виновным в превышении полномочий и приговорил его к четырём годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе судов края.

По данным ведомства, экс-замначальника колонии закупал, а затем продавал среди заключённых продукты и табачные изделия. Выручку он получал через посредника, а средства потом тратил на нужды учреждения. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а кроме того, мужчину ограничили в праве занимать должности на госслужбе на два года. В настоящее время приговор ещё не вступил в законную силу.

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