Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела, возбуждённого после гибели двух детей при пожаре на Ставрополье, сообщает пресс-служба СКР.



Трагедия произошла вечером 28 ноября в Новопавловске. В доме, где вспыхнул огонь, находились девочка 2026 года рождения и мальчик 2024 года рождения без присмотра взрослых. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки. Окончательные выводы сделают специалисты после экспертиз.



В СУ СКР по Ставрополью возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Следователь осмотрел место происшествия и назначил судебные экспертизы.



Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ставропольскому краю Андрею Перепелицыну представить доклад о расследовании и установленных обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что прокуратура Ставрополья начала проверку после гибели двух детей в пожаре.