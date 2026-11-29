Водитель грузовика не справился с управлением и устроил ДТП в Кисловодске утром 29 ноября, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья.

Аавария произошла примерно в 11:30 на улице Кисловодской в посёлке Белореченском. Водитель потерял контроль над машиной. Сначала машина сбила электрический столб, затем по пути задела припаркованные «Лада Гранта» и «Лада Калина», а затем врезалась ещё и в жилой дом.



60-летний водитель — местный житель — получил травмы. Его госпитализировали. Обстоятельства происшествия выясняются, по факту начали проверку.

Ранее сообщалось, что в аварии в Предгорном округе Ставрополья пострадали три человека, включая подростка.