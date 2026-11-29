Пожилая женщина получила ожоги при пожаре в частном доме в городе Майском Кабардино-Балкарии, сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.



В чрезвычайное ведомство сообщили о возгорании на улице Советской. Горело жилое помещение площадью 50 квадратных метров. Пожарные оперативно ликвидировали горение. Пострадала 79-летняя женщина.

Предварительная причина — аварийный режим работы электросети. Окончательные выводы сделает дознаватель МЧС России Алибек Шхагошев, который проводит расследование.



В ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии напомнили, что в отопительный сезон нельзя пользоваться неисправной или ветхой электропроводкой, оставлять включённые приборы без присмотра и не давать ими пользоваться детям, следует соблюдать осторожность при использовании электрообогревателей, установить автоматические предохранители и автоновный пожарный извещатель, не перегружать электросеть и регулярно проверять вилки и розетки.

Ранее глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели двух детей в пожаре на Ставрополье.