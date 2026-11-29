Несколько ДТП произошло из-за непогоды на 34-м километре трассы Минводы — Кисловодск на Ставрополье, сообщает краевая Госавтоинспекция.

«Движение на участке дороги затруднено. Неблагоприятные погодные условия осложняют дорожную обстановку», — уточнили в ведомстве.

По предварительным данным, никто не пострадал. Обстоятельства аварий уточняются.

Автоинспекторы рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим, дистанцию и быть предельно внимательными на дороге.

Ранее сообщалось, что водитель КамАЗа врезался в столб, несколько припаркованных машин и жилой дом в Кисловодске.