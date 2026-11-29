Команда рэпера Matrang (Алана Хадзарагова) отказывается выпускать артиста на сцену даже за двойной гонорар, сообщает телеграм-канал Mash.

Менеджеры, пишет источник, опасаются повторного срыва артиста после его выхода из реабилитационного центра. По его данным, концертов не будет минимум до конца года, а возвращение к выступлениям ожидается не раньше чем через полгода.



Причина — длительная реабилитация: условия лакшери-рехабов сильно отличаются от обычной жизни, и сейчас музыканту сложно контактировать с окружающими и адаптироваться. В окружении не исключают, что он может сорваться прямо во время живого выступления или отменить концерт за несколько часов до начала.

При этом спрос не падает: заказчики готовы ждать полгода и предлагают до 20 млн рублей за выход. Команда не соглашается даже на 14 млн — вдвое больше прежнего ценника в 7 млн. Единственное, что готовы рассматривать менеджеры, — телевизионные проекты, и сам артист против них не возражает.Главный страх близких — что Хадзарагов пока не осознаёт всей серьёзности зависимости: в случае нового срыва всегда можно снова лечь на лечение, и именно такой подход пугает команду больше всего.Ранее сообщалось, что рэперы Matrang и Miyagiсовместный трек.