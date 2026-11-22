После взрыва газа в многоэтажке Владикавказа получили повреждения примерно 40 квартир. Всего их в доме 54, сообщили в пресс-службе мэрии города.

В результате взрыва газовоздушной смеси в многоэтажке на улице Курсантов-Кировцев пострадали десятки семей. Предварительные данные указывают на то, что 40 из 54 квартир в доме получили повреждения.

Работу уже начала муниципальная комиссия. Специалисты администрации Северо-Западного и Затеречного районов обошли все жилые помещения в пострадавшем подъезде. По итогам осмотра они составили акты на утраченное имущество первой необходимости.

Ремонтные работы на месте взрыва продолжаются. Вернуться домой жильцы смогут только тогда, когда работы закончатся и дом полностью подключат к коммунальным сетям.

Ранее сообщалось, что двое погибли при взрыве бытового газа во Владикавказе.