В Ставропольском крае утвердили правила размещения вывесок на объектах культурного наследия, они вступят в силу 1 марта 2027 года. На исторических зданиях допускаются только настенные и консольные конструкции, а приказ опубликован на портале правовой информации края.

Консольные вывески должны находиться не ниже 2,5 метра от земли и не ближе пяти метров друг от друга. Размещать их будет можно только на плоских участках, свободных от лепнины и другого декора. Общая площадь вывесок на здании не должна превышать 15% площади фасада, глубина объёмных элементов должна быть не более пяти сантиметров. Цвет конструкций должен совпадать с цветом фасада или быть белым.

Введены и запреты. Например, на памятниках нельзя наносить текст и изображения прямо на фасад краской или наклейками, использовать экраны, телевизоры, бегущие строки и мигающие элементы. Запрещены и дешёвые материалы, например картон, ткань и баннеры, а также размещение вывесок на козырьках, балконах и лестницах. На конструкциях нельзя указывать адреса сайтов, номера телефонов и другую рекламную информацию, а также закрывать таблички с названиями улиц и номерами домов.

Цель нововведений, как отмечается, сохранить исторический облик памятников архитектуры и не допустить ущерба их композиции и стилистике. За соблюдением правил будет следить краевое управление по сохранению объектов культурного наследия.

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