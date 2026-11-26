Участники прямой линии главы Северной Осетии Сергея Меняйло обсудили, как подготовить газовое оборудование к отопительному сезону. Речь шла о проверке домов и квартир, а также о поиске незаконных врезок в газовые сети. Было подчеркнуто, что безопасность людей зависит от того, насколько аккуратно всё проверено.

Сергей Меняйло напомнил, что перед началом отопительного сезона обязательно нужно проверять газовое оборудование и дымоходы. От этого напрямую зависит, будут ли жители в безопасности. По его словам, требования безопасности должны соблюдать все без исключения.

Представитель газовой службы рассказал, что специалисты обошли дом на улице Курсантов-Кировцев, 4А. Там после взрыва газа погибли и пострадали люди, а большинство квартир были повреждены. В здании 417 квартир. Попасть удалось в 330. В 250 квартирах, где живут люди, провели техническое обслуживание и вернули газ. При проверке нашли восемь незаконных врезок.