Организацию дорожного движения планируют пересмотреть во Владикавказе. Схему, которая работает с советских времён, хотят обновить: в городе стало гораздо больше машин. Об этом глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал во время «Прямой линии».

По словам главы республики, существующая схема движения сложилась ещё в советские годы и сегодня требует обновления с учётом увеличившегося количества автомобилей. Среди рассматриваемых решений — введение одностороннего движения на некоторых улицах. При этом изменения должны учитывать маршруты общественного транспорта и интересы жителей.

Меняйло отметил, что при обновлении исторической части столицы важно найти баланс между удобством передвижения, упорядочением транспортных потоков и сохранением архитектурного облика города.

Кроме того, глава республики поручил и.о. главы администрации Владикавказа Тимуру Караеву привести в порядок остановочные пункты и сделать их антивандальными. Также там должны установить видеонаблюдение.