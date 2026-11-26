Глава Северной Осетии Сергей Меняйло поручил разработать и обнародовать проект озеленения Владикавказа. Заявление он сделал во время Прямой линии, отвечая на вопросы жителей о благоустройстве города.

По словам Меняйло, на месте каждого вырубленного во Владикавказе дерева должно появиться новое. Для разработки единого проекта озеленения привлекут дендрологов и архитекторов. Ответственными назначены и.о. главы администрации Владикавказа Тимур Караев и первый вице-премьер республики Георгий Атаров.

Проект должен предусматривать поэтапное благоустройство города и конкретные решения по озеленению. Его планируют опубликовать, чтобы жители могли увидеть, как и в каком направлении будет меняться их город.