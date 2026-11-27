Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал газовиков жёстче привлекать к ответственности тех, кто нарушает правила безопасного пользования газом. Об этом он заявил в рамках «Прямой линии».

Тему безопасности газоснабжения поднял блогер Алик Пухаев, отметив, что сегодня она вышла на первый план.

«Надо организовать проверки. Там, где необходимо привлечь людей к ответственности, надо привлекать — такие права у вас есть. Не открыли квартиру — для этого есть управляющие компании и участковые. Друзья, это жизни людей. Это самое дорогое. Эти незаконные врезки годами существовали, и люди так привыкли жить, думают: авось пронесёт. Поэтому надо организовать работу, чтобы обезопасить самих людей», — сказал Меняйло.

Руководитель республики призвал газовиков вместе с главами районов выявлять незаконные самовольные подключения к газопроводам. Цель — не допустить инцидентов, подобных тем, что произошли в Кизляре, посёлке Новом и многоквартирном доме во Владикавказе по улице Курсантов Кировцев, 4а. Во всех этих случаях газ потреблялся незаконно.

Меняйло рассказал и о доме на улице Курсантов Кировцев, 4а. По его словам, жители обращаются с тем, что у них нет газа. Но при проверке подъездов выяснилось две вещи: в квартиры попасть не могли, а в 8 квартирах дома обнаружили самовольное подключение. «Это потенциально опасное оборудование, и самовольно с ним обращаться не надо», — подчеркнул он.

Руководитель газовых компаний республики Алан Кодзаев сообщил, что с начала года газовики выявили в Северной Осетии 820 незаконных врезок в газопроводы. По его словам, люди убирают врезки весной, но уже в сентябре снова их прокладывают. За два-три года шланговые соединения приходят в негодность и начинают пропускать газ. Под землёй газ начинает собираться, и последствия могут быть непоправимыми.