После ночной атаки беспилотников на промышленную зону Невинномысска занятия в учебных заведениях 26 ноября пройдут дистанционно. При падении обломков сбитых БПЛА повреждены здания школы и филиала университета, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По словам губернатора, обломки сбитых беспилотников упали в районе производственных и энергетических объектов, есть повреждения. Ночью 26 ноября силы ПВО отразили атаку на промышленную зону города. Два человека пострадали, им оказали медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Режим беспилотной опасности на территории края сняли в 7:51. Во время его действия и некоторое время после возможно замедление работы мобильной связи и интернета.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА на Невинномысск пострадали два человека.