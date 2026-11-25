В Хасавюртовском районе Дагестана на подстанции 35 кВ ввели в эксплуатацию новый силовой трансформатор мощностью 10 МВА. Оборудование российского производства заменило два устаревших агрегата мощностью 6,3 и 4 МВА, а модернизацию провели специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго».

Технические мероприятия повысили надежность и качество электроснабжения более 18 тыс. жителей и восьми социально значимых учреждений Хасавюртовского и Новолакского районов. Сейчас трансформатор прошел все необходимые испытания и работает в штатном режиме. Установка нового оборудования предусмотрена Программой повышения надежности электросетевого комплекса Республики Дагестан в 2026 году.