Пострадавший от взрыва газа многоэтажный дом на улице Курсантов-Кировцев 4А во Владикавказе продолжают восстанавливать. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Отмечается, что несущие конструкции дома не повреждены. Восстановление находится на особом контроле главы региона Сергея Меняйло.

Специалисты обследовали здание и выяснили, что пострадали две плиты перекрытия между шестым и седьмым этажами, а также вентиляция и электропроводка. Колонны, ригели, фундамент, лестничные марши и другие основные конструкции остались целыми.

Повреждённые плиты восстановят в монолитном исполнении. Работы займут около месяца, сообщил технический директор Проектного института Каурбек Магкеев.

«После восстановления плит мы гарантируем надёжность и работоспособность здания. Угрозы для проживания людей не будет», — отметил он.

Владельцам пострадавших квартир на время ремонта предоставили жильё. Как сообщил исполняющий обязанности главы АМС Владикавказа Тимур Караев, все усилия направлены на то, чтобы как можно скорее устранить последствия взрыва и вернуть людей домой.