На Ставрополье 25 ноября установилась низкая температура с осадками и ограниченной видимостью, Госавтоинспекция призвала водителей быть предельно внимательными. Инспекторы советуют снизить скорость, увеличить дистанцию и проверить шины, сообщили в госавтоинспекции Ставропольского края.

Непогода заметно влияет на обстановку на дорогах Железноводска, Ессентуков, а также Георгиевского и Курского округов. Кроме скорости и дистанции, инспекторы рекомендуют быть готовыми к ухудшению видимости, включать ближний свет или противотуманные фары и содержать стёкла и световые приборы в чистоте. В непогоду обзор ограничен и у пешеходов, поэтому водителям стоит быть готовыми к их неожиданному выходу на проезжую часть, особенно в жилых зонах и у остановок.

Ранее сообщалось, что пассажир «Лады Весты» погиб в ДТП с Камазом на трассе Ставрополья.