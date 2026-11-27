В Левокумском районе Ставропольского края перед судом предстанут трое местных жителей, обвиняемых в масштабном сбыте наркотиков. Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение, сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

По версии следствия, в марте-апреле 2025 года фигуранты объединились в организованную группу для торговли запрещенными веществами. С ноября по декабрь того же года они, действуя в разных составах, провернули три крупные сделки по продаже каннабиса на территории Левокумского и Нефтекумского округов, а также совершили две попытки сбыта.

Преступную деятельность пресекли правоохранители. Из незаконного оборота изъяли партию наркотиков общим весом свыше 17,5 кг.

Уголовное дело направлено в Левокумский районный суд для рассмотрения по существу.