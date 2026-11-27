Прокуратура выясняет причины массовой гибели рыбы в реке Барсучки. В Кочубеевском округе Ставропольского края началась проверка после гибели рыбы в реке Барсучки. Информация об этом поступила в надзорные органы, сообщили в прокуратуры Ставропольского края.

Выяснением причин и условий произошедшего занимается Ставропольская межрайонная природоохранная прокуратура. По итогам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Кроме того, ход и результаты следственных действий, которые проводятся по факту гибели рыбы, находятся на контроле прокуратуры Кочубеевского района.