Ночью в Ессентуках в увеселительном заведении начался скандал. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии Ставрополья.

Посетитель заведения громко ругался матом, провоцировал конфликт и не слушал сотрудников. Когда ему попытались сделать замечание, он не только отказался подчиниться, но и попытался скрыться. Спасли ситуацию росгвардейцы.

Сигнал тревоги поступил из охраняемого объекта в то время, когда охрана по договору не действовала. Дежурные сразу сообщили о происшествии в территориальный орган МВД России. Вскоре на место направили сразу два наряда групп задержания.

Приехав, росгвардейцы выяснили, что тревожную кнопку нажал сотрудник заведения. Он и показал на нарушителя. По словам сотрудника, неизвестный мужчина выражался грубой нецензурной бранью и не реагировал на замечания. На все законные требования прекратить противоправные действия он ответил категорическим отказом.

Задержанного передали прибывшим сотрудникам территориального органа МВД России. Теперь ему предстоит ответить перед законом.