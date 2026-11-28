Ночью в Ставрополе мужчина устроил дебош в одном из заведений сферы досуга. Буйного гражданина задержали на месте, сообщили в пресс-службе Росгвардии Ставрополья.

Сигнал тревоги поступил из объекта, который в это время не находился под охраной по договору. Сразу после этого дежурный сообщил о происшествии в территориальный орган МВД России и направил на место наряд группы задержания Управления вневедомственной охраны по городу Ставрополю.

Приехав, росгвардейцы встретили администратора заведения. Она рассказала, что неизвестный мужчина нарушал общественный порядок, вёл себя неадекватно и допускал оскорбительные выражения. На замечания и требования прекратить хулиганские действия он не реагировал.

Задержанного передали сотруднику патрульно-постовой службы для дальнейшего разбирательства. В отношении него составили административный протокол.

Благодаря слаженной работе группы задержания нарушение порядка в заведении удалось пресечь. Теперь правонарушитель будет отвечать по закону перед органами внутренних дел.