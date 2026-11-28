Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела о гибели жителя Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В социальных сетях сообщается об обращении родственников погибшего. Мужчина умер от тяжелого заболевания. Перед этим он лечился в одной из районных больниц республики. Врачи оказали ему помощь, но дополнительных исследований не провели. Родственники считают, что такие обследования могли бы выявить болезнь раньше. Они не согласны с выводами судебной экспертизы по делу.

Следственное управление СК России по Северной Осетии — Алании расследует уголовное дело по статье 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности). Ранее Председатель СК уже давал по этому делу поручение о подготовке доклада.

Теперь руководитель следственного управления Оразаев С.Ш. должен представить актуальный доклад о ходе расследования. В нём также нужно отразить меры, принятые по прошлому поручению.